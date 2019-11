Trasporto pubblico, in corso lo sciopero in Roma Tpl e Cotral

Possibili disagi oggi per chi utilizza il mezzi pubblici per spostarsi a Roma e nel Lazio. Due scioperi, infatti, interessano il consorzio Roma Tpl e Cotral. Nel consorzio privato Roma Tpl, che gestisce circa 100 linee di bus periferiche, "la protesta (24 ore con le fasce di garanzia) - si legge sul sito dell'Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale - è indetta dal sindacato Usb e in una delle società del gruppo, la Troiani, anche dalla Fast Confsal". L'agitazione andrà avanti fino alle ore 17 per poi riprendere, dopo la fascia di garanzia, dalle 20 a fine servizio.

"Tra le motivazioni della protesta - si legge -, l’orario di lavoro con la mancata concessione delle ferie e lo straordinario obbligatorio, la regolarizzazione dei versamenti, la manutenzione delle vetture, l’uso eccessivo della repressione disciplinare".

Per quanto riguarda Cotral, lo sciopero è stato proclamato da Fast Confsal e Cambia-Menti M410. Come riporta l'azienda attraverso il poprio profilo Twitter, "saranno possibili soppressioni di corse in partenza dalle 00:00 alle 05:29, dalle 08:30 alle 16:59 e dalle 20:00 alle 23:59".