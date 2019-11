Maltempo nel Lazio e in Italia: i vigili del fuoco soccorrono ma sono pochi

Riceviamo e pubblichiamo dal Segretario generale FNS CISL Roma Capitale e Rieti, Riccardo CIOFI:

"Nelle recenti giornate di maltempo che hanno colpito l’Italia, i vigili del fuoco hanno contribuito, con il loro duro ed estenuante lavoro, a soccorrere tutta la popolazione. Tale situazione ha riacutizzato gli annosi problemi in cui versa il Corpo Nazionale dei VV.F. riproponendo le carenze endemiche di organico in molti Comandi del Paese. Di fatto, anche la regione Lazio non è da meno e presenta carenze strutturali di organico che compromettono, di fatto, il regolare svolgimento del servizio che viene garantito solo per la professionalità e l’abnegazione di tanti colleghi che sopperiscono alle mancanze dell’Amministrazione.

Di certo, i vigili del fuoco di Roma e provincia rappresentano l’apice di una condizione di difficoltà estrema in quanto il dispositivo di soccorso della Capitale viene garantito da circa 240 pompieri per turno. Ciò risulta davvero inconcepibile per la vastità e la grandezza di un territorio che risulta ai primi posti per dimensione in Europa e che ricomprende due aeroporti internazionali, Fiumicino e Ciampino e il porto di Civitavecchia tra i primi per passeggeri/anno.

Da parte nostra, stiamo mettendo in campo iniziative che portano verso una seria politica di potenziamento dell’organico del territorio che porti a colmare le carenze e rappresenti il punto di partenza per dotare Roma di un numero congruo di pompieri alla stregua delle maggiori capitali europee, quantificabile in almeno 500 unità oltre l’attuale. Certamente, tale questione è stata portata sui tavoli competenti, ma sarebbe utile e funzionale instaurare un rapporto sinergico con l’Amministrazione capitolina al fine di unire le forze e lavorare affinché le risorse economiche stanziate per il soccorso alla popolazione siano le medesime di quelle della sicurezza, proprio per affermare il concetto di binomio inscindibile safety e securuty in questa città cosmopolita".