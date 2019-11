Danni maltempo. Regione Lazio, approvata mozione per stato calamità naturale

Oggi il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la richiesta di Valentina Corrado del M5s sul riconoscimento dello stato di calamità naturale e di stanziamento straordinario di fondi al Comune di Pomezia e ai Comuni laziali colpiti dal maltempo, nei giorni scorsi. La portavoce in Regione del M5S Corrado ha infatti promosso e portato in aula, alla Pisana, una mozione per aiutare il Comune di Pomezia, altri Comuni del territorio laziale e il versante del litorale colpito dai violenti eventi metereologici che hanno sferzato il territorio nella giornata del 15 novembre e nelle 36 ore successive.

Un'attenzione doverosa, perché i danni alle strutture, ai parchi pubblici, alle strade, alle abitazioni private, alle attività produttive, commerciali ed agricole sono stati ingenti.

"I nostri Comuni hanno bisogno di azioni concrete e non di passerelle politiche - spiega la portavoce M5S Lazio Valentina Corrado - Per questi motivi, in occasione della convocazione della seduta odierna di Consiglio, ho chiesto al Presidente della Regione: di procedere con il riconoscimento e la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il Comune di Pomezia e per i Comuni della Regione Lazio che hanno subito danni a causa dei violenti fenomeni atmosferici; di procedere con lo stanziamento di appositi fondi da destinare direttamente all'amministrazione per il ripristino dei beni pubblici danneggiati, l'esecuzione dei lavori urgenti e necessari per ripristinare la sicurezza dei cittadini in strutture e infrastrutture pubbliche nonché per sostenere le attività produttive, commerciali e agricole che hanno subito ingenti danni; di procedere a sopralluoghi sulle spiagge del litorale laziale per valutare la necessità di interventi sugli arenili. Ringrazio il Consiglio regionale che ha approvato all'unanimità dei presenti la mia richiesta e il presidente del Consiglio per avermi consentito la discussione della mozione vista la straordinarietà degli eventi". (Red/ Dire)