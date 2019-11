Segre, Mattia: "Dal Lazio si alla mozione contro intolleranza e violenza"

“Importante voto, oggi (ieri, ndr) in aula alla Pisana, per sostenere la Commissione istituita in Senato, su proposta di Liliana Segre, e contrastare con forza i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. Un atto dovuto in un Paese, l’Italia, in cui è stato necessario assegnare la scorta ad una donna di 89 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, per proteggerla dopo i ripetuti insulti e minacce che le sono state rivolti. Purtroppo il dilagare del clima di odio razziale e di intolleranza ci costringe a ribadire fermamente i valori fondanti della Resistenza e dell’antifascismo che, per molti, sembrano quasi superati”. Lo dichiara la presidente della IX Commissione, Eleonora Mattia (PD), prima firmataria della mozione.

“E’ per questo – sottolinea Mattia – che, insieme a tante colleghe e tanti colleghi che hanno sottoscritto la mozione, abbiamo ritenuto di impegnare il Presidente e la Giunta regionale a sostenere il percorso della Commissione Segre con adeguate iniziative d’informazione sui risultati del suo lavoro; a coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza, aiutando la ricerca storica; a consolidare azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche; a sollecitare il Parlamento perché si completi la legislazione in contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”.



“La mozione – precisa Mattia – vuole rafforzare, con il voto del Consiglio regionale, l’iniziativa di Ali (Autonomie Locali Italiane) che esorta i consigli comunali d’Italia ad approvare una mozione o ordine del giorno che impegni i sindaci e le Giunte a sostenere il percorso della Commissione istituita dal Senato della Repubblica per dimostrare che, come ha affermato il Presidente Ricci, l’Italia sta con Liliana Segre, contro l’odio e il razzismo e per la memoria. Tra gli impegni previsti nella mozione, - conclude la presidente - anche quello a “sostenere il percorso di approvazione della P.L.n.103 per introdurre, nello Statuto della Regione Lazio, l’espresso riferimento alla Resistenza e ai valori della democrazia, dell’antifascismo, della partecipazione e del pluralismo”.