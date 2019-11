Guardia di Finanza. Roma, 20 arresti per corruzione e truffa in appalti

La Guardia di Finanza è impegnata in questo momento per un'ordinanza cautelare nei confrotni di venti persone, le quali sono accusate di corruzione, turbativa d'asta e falso nell'aggiudicazione di appalti pubblici. Si tratta di imprenditori e dipendenti pubblici. Al momento non sono stati resi noti i nomi degli arrestati ma in seguito una conferenza stampa della Guardia di Finanza si esprimerà in merito.

Il Nucleo Speciale Anticorruzione dei finanzieri è attivo sul territorio con più di cento uomni, che stanno eseguendo arresti tra Roma, Napoli e Frosinone. La loro mobilitazione prevede anche la perquisizione e il sopralluogo in uffici pubblici, società a vario titolo e abitazioni di cittadini e privati.

Leggi anche: