A1, casello Roma Est direzone Napoli traffico bloccato per incidente

Sulla A1 Milano-Napoli tra Guidonia e il bivio per la Diramazione di Roma sud verso Napoli a causa di un incidente stradale al Km 563 si sono verificati chilometri di code. La circolazione è bloccata dal casello Roma Est in direzione Napoli. Restano 7 km di coda tra Guidonia Montecelio e Bivio A1/Diramazione Roma sud per lavori di ripristino dell'area. Bretella Fiano Romano - San Cesareo, verso Napoli.

Il traffico defluisce sulla corsia di marcia.

Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda e agevolare il deflusso dei veicoli.