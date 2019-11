Treni Lazio, linea Roma-Nettuno ritardi per danni maltempo

Questa mattina i treni della linea Roma-Formia e Formia-Napoli presentano ritardi fino a 60 minuti, e in alcuni casi stanno subendo anche cancellazioni a causa del maltempo tra le stazioni di Campoleone e Marechiaro. La tratta Roma-Nettuno per ora, sta invece subendo solo gravi ritardi.

Il traffico della linea Roma-Napoli via Cassino in direzione Napoli è rallentata anche a causa di un guasto alle ore 6:45 per un guasto tra Colle Mattia e Zagarolo, e lo stesso la linea Roma-Napoli via Formia, che ha accusato un danno alla linea tra Pomezia e Campoleone, con ritardi di venti minuti.

Il traffico è regolare sulla rete Alta Velocità.

Intanto in Piemonte, Valle d'aosta e Liguria il traffico è stato riprogrammato a causa di uno sciopero del personale ferroviario.

Leggi anche: