Roma, provvedimenti del governo: la Plastic Tax verrà dimezzata,

Le fonti del governo parlano chiaro, provvedimenti avviati verso il dimezzamento della plastic tax e un ampliamento dei prodotti esentati dal nuovo prelievo. Rassicurante Giuseppe Conte nell'intervista a Live Adkronos dove ad una serie di domande risponde completamente su tutti i fronti affrontatando molti problematiche attuali. Nell'intervista il Premier ha espresso varie opinioni e provvedimenti su molte tematiche che affliggono l'Italia; il Premier ha iniziato definendo il movimento Anti Salvini "le Sardine" un movimento stimolante, segno di una democrazia sana. Successivamente Conte ha dichiarato di provare piena fiducia sia in Luigi di Maio che in Renzi poi focalizzando l'attenzione su un tema attuale la tassa sulla Plastica; a riguardo il Premier ha affermato "abbiamo trovato le coperture per la Plastic Tax.

I Provvedimenti

"Ci siamo resi conto che c'erano delle criticità sulla plastic tax e sulle auto aziendali" ha dichiarato il premier nell'intervista live seguita da Adkronos. La novità sull'argomento Plastic Tax, la tassa sui prodotti di plastica monouso e sugli imballaggi che fa parte della manovra finanziaria 2019, è che subirà quindi un netto dimezzamento. La misura nella legge di bilancio, sarà rivista più volte, il governo dal canto suo è pronto a modificarla.

