Viterbo, uomo travolto da auto sulla Strada Sammartinese, morto sul colpo

Poco prima delle 21 un grave incidente ha funestato la Strada Sammartinese nel comune di Viterbo. Un uomo di 86 anni è stato travolto da un automobile mentre attraversava la via all'uscita della casa di cura Villa Immacolata. L'anziano stava per raggiungere la sua vettura parcheggiata presso la fermata dell'autobus, in un' area poco illuminata, quando è stato falciato da una Bmv, morendo sul colpo.

Sulla scena del sinistro sono sopraggiunti i carabinieri, la polizia e i sanitari del 118, che hanno accertato la morte dell'investito. Il conducente della Bmv è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo alcune testimonianze, i cittadini si sarebbero lamentati diverse volte per la scarsa illuminazione della strada teatro del tragico incidente.