Importante frana tra Segni e Colleferro, strada chiusa FOTO

Sono in corso in questo momento le operazioni di sopralluogo e intervento per una frana avvenuta in via Traiana, tra Segni e Colleferro, precisamente all'altezza della prima cava. In questo momento i tecnici della Provincia sono sul posto per capire l'entità del danno e se ci sono pericoli.

La strada verrà chiusa e probabilmente per parecchio tempo perché occorrerà ricostruire tutto il costone, così riporta la squadra di Vigili del Fuoco che se ne sta occupando.

Squadre di sicurezza sul posto

