Roma, consiglieri M5S in coro: No a Casamonica in Tv, invito Mediaset vergognoso

"Questa sera Mediaset intervisterà i Casamonica, che, ricordiamolo, stanno chiedendo a Virginia Raggi di essere risarciti per l'abbattimento delle ville abusive in cui vivevano. E, invece, dell'enorme operazione messa in campo proprio dalla sindaca Virginia Raggi che dopo trent'anni ha avuto il coraggio di buttare giù le loro ville perché erano abusive, ovviamente le tv ne hanno parlato per il tempo pari a quello con cui una persona prende un caffè. Non c'è un'altra faccia della medaglia da mostrare.

Non si può dar voce ai Casamonica solo per fare ascolti. È vergognoso che Luciano Casamonica stasera sia stato invitato a parlare su uno dei canali Mediaset". A scriverlo su Facebook è Roberto Di Palma, consigliere capitolino del M5S. "Ritirare l'invito in tv a Luciano Casamonica. Questa sarebbe una delle soluzioni per tutelare e promuovere un valore che va oltre ogni motivazione giornalistica e ogni ragione di share: il valore della legalità", rilancia Sara Seccia, altra esponente del Movimento 5 Stelle in Campidoglio.

"La sindaca Raggi ha abbattuto le ville dei Casamonica perché erano abusive, spero che stasera queste persone non passino per vittime", conclude la consigliera pentastellata Annalisa Bernabei. (Mgn/ Dire)