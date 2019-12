Virginia Raggi a El Pais: Salvini chiaccherone, sarà sconfitto dai sindaci

"I sindaci italiani sono in trincea, si occupano dei problemi concreti dei cittadini. Non hanno tempo per i selfie con le giacche della polizia e le felpe, per mangiare cibi tipici e dare giudizi su qualsiasi cosa. Matteo Salvini è un grande chiacchierone e gli si risponde con i fatti. Da ministro ha lavorato per meno di 36 giorni. Gli altri 14 mesi li ha impiegati girando l'Italia per scattare foto.

Per la sicurezza e per l'ordine pubblico non ha fatto nulla e ha voltato le spalle ai sindaci. Matteo Salvini sarà sconfitto dai sindaci". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi durante un'intervista con il quotidiano spagnolo El Pais. (Uct/ Dire)