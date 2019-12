Roma, oggi 8 dicembre l'accensione di Spelacchio...cerimonia esagerata? FOTO

Oggi, 8 dicembre 2019, nel giorno dell'immacolata Concezine di Maria, alle 19:00 verrà acceso l'abete di Natale a piazza Venezia con tanto di luminarie lungo via del corso. Ieri è stato allestito un palchetto che vedrà ospitare le autorità del comune di Roma. Palco, visita delle autorità, presidio di controlli, non in occaione di una visita di un capo di stato, piuttosto del caro "Spelacchio", nome ironico dell'ormai tradizionale addobbo capitolino. L'albero è alto 23 metri e pesa 12 tonnellate. Per trasportarlo da Cittiglio, zona Varese, è stato avvolto per essere protetto da scossoni, verrà vestito di 80mila luci led. Insomma, spese non da poco per l'amministrazione Raggi.

Operatori al lavoro per sistemare l'abete di Natale in Piazza Venezia

Palco, riflettori, transenne e operatori al lavoro per la cerimonia di accensione di "Spelacchio"

Intanto i cittadini di Roma si domandano se non ci siano priorità maggiori relative alla viabilità, come le buche che costringono scooter agli slalom o l'annosa questione dei rifiuti o ancora le periferie da riqualificare e l'emergenza abitativa, e ancora rendere le strade agibili ai disabili e le scuole sicure per bambini e ragazzi. Intanto il 7 dicembre su Repubblica un video ha spiegato perché la capitale è la penultima peggiore città in cui trasferirsi secondo Expat City Ranking 2019, la più grande comunità di espatriati. Roma si colloca all'81esimi posto su 82, forse allora sarebbe davvero il caso di spendere il denaro pubblico in modo più per i cittadini e meno per la visibilità e l'estetica competitiva delle piazze?

