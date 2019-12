Teatro Garbatella  “Festa delle Arti” Francesca Chialà e il Charity event

Un charity event all’insegna della musica e della danza 9 dicembre ore 20:00 al Teatro Garbatella

Il 25 novembre scorso, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita 20 anni fa dalle Nazioni Unite, si è tenuto all’Italian Academy della Columbia University il Callas Tribute Prize NY per celebrare Maria Callas, una dei più grandi soprani del Novecento, e la sua nascita, avvenuta il 2 dicembre del 1923 nell’ospedale Terence Card Cook di Manhattan.

In tale occasione sono state premiate donne di tutto il mondo che si sono distinte in ambito musicale, artistico e sociale: per l’Italia, in particolare, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, oltre la soprano Katia Ricciarelli, anche Francesca Chialà, regista e Consigliera di Amministrazione del Teatro dell’Opera di Roma.

A seguito dell’importante premiazione, la Chialà ha ideato La Festa delle 7 Arti, un charity event all’insegna della musica e della danza, che si terrà per il secondo anno al Teatro Garbatella di Roma lunedì 9 dicembre a partire dalle 20.00.

Il ricavato della serata andrà alla Scuola Effetà Paolo VI di Betlemme, fondata da suore italiane che da 50 anni si prendono cura, gratuitamente, delle bambine e bambini sordi palestinesi.

Tema caro a Francesca Chialà che ha diretto “7 concerti in 7 giorni. Un Ponte di Musica e Solidarietà tra Italia e Terra Santa”, documentario che si pone come un ponte di solidarietà fra l’Italia e la Terra Santa: la protagonista è un’orchestra giovanile, una start-up musicale, composta da giovani provenienti da diversi paesi del mondo (Israeiliani e Palestinesi, Russi e Ucraini, Kazaki e Giapponesi, Europei mossi dal desiderio della pace nel mondo), imprenditori di loro stessi, supportandosi a vicenda.

I ragazzi tra i 15 e i 28 anni hanno donato 7 Concerti di Natale in 7 città: Ravenna, Forlì, Bologna, Roma, Betlemme e Gerusalemme.

