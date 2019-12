“Un Natale che incanterà tutta Roma” organizzato dall'Associazione Salvamamme

Al via il Natale di Salvamamme con l’inaugurazione dell’officina di Guido Aggiustagiocattoli.

Pronti migliaia di doni per tutti i bimbi e un imponente albero di Natale di 20 metri

Ospiti d’onore Barbara De Rossi, le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana con il Segretario Generale Flavio Ronzi

Un Natale che incanterà tutta Roma, quello ideato dall’Associazione Salvamamme insieme a MammaRoma e i suoi figli migliori e al Municipio I Centro della capitale per esaudire i desideri di migliaia di bambini in Italia e nel mondo.

L’11 dicembre alle ore 11.00 nell’imponente e magica officina di Guido Aggiustagiocattoli di Via Sardegna 161 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di un progetto unico al mondo.

Il locale, messo a disposizione dall’ Istituto Comprensivo Regina Elena e dal Municipio, arricchito da allestimenti scenografici natalizi curati da Annalisa Di Piero, accoglierà migliaia di giocattoli nuovi e rimessi a nuovo e ben impacchettati, frutto della solidarietà e del cuore della capitale e non solo, pronti per essere donati nel periodo natalizio.

Ospiti d’onore le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato e la Croce Rossa Italiana con il Segretario Generale, Flavio Ronzi, e la Presidente di Roma, Debora Diodati.

Saranno presenti Barbara De Rossi, Presidente onoraria e Maria Grazia Passeri di Salvamamme, Paolo Masini di MammaRoma e i suoi figli migliori, Rossella Sonnino, Preside Istituto comprensivo Regina Elena, Sabrina Alfonsi e Giovanni Figà Talamanca, Presidente e Assessore alla Scuola del Municipio I Centro di Roma.

Al termine, l’evento si sposterà in via Puglie, chiusa al traffico per l’occasione, dove si potrà ammirare l’icona della manifestazione, “l’albero gigante della condivisione delle speranze e dei desideri”, un grandissimo Albero di Natale, ideato dall’ing. Mario Cangiano, lungo oltre 20 metri, composto da centinaia di riquadri in carta riciclata con tantissime palle natalizie in cartone e decorato dagli alunni ed insegnanti dell’Istituto Regina Elena.

Ai suoi piedi una montagna di doni impacchettati, insieme ai palloni, messi a disposizione da Roma Cares dell’AS Roma, che saranno distribuiti ai bambini con famiglie in gravi difficoltà a Roma e in altre parti del mondo.

L’evento sarà accompagnato dell’intervento musicale del Maestro Daniele Mutino e dei suoi studenti che suoneranno ed intoneranno alcune melodie natalizie.

