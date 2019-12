Nel mondo della moda nasce un nuovo Brand EW di Erno & William

Ecco il nuovo Brand di Erno Rossi & William Vittori “EW” è all'insegna dell’innovazione e non solo…

Nel mondo della moda nasce un nuovo Brand da un’idea Romana , la linea moda firmata da : EW di Erno & William

Si tratta di brand sinonimo di forti emozioni. Il marchio Italiano ne presenta il logo EW di Erno & William, l’imperfezione e la Perfezione è bellezza, la follia è genio…

Da questa celebre frase di Marylin Monroe, icona di un fascino senza tempo, trae ispirazione del marchio scritto ( EW di Erno & William ), il nuovo brand ideato da Erno Rossi & William Vittori , direttori creativi e marketing della Azienda Wedding & Event Eds WP Eventi Italian Luxury Brand , in collaborazione con la Eds Management Social Network for Professionals.



Una linea casual, ispirata allo stile , impeccabili e bellissime davanti ai riflettori e super fashion anche nel tempo libero.



Erno Rossi & William Vittori, spiegano: «La perfezione non è solo noia ma anche l’imperfezione è affascinante. Il segreto di questo stile è non avere paura di rompere gli schemi e sperimentare nuovi abbinamenti».

Dopo anni di sacrifici, e soprattutto di sogni ci siamo detti? Perché non creare un nostro Brand? In finale sono i sogni che aiutano a volare, e ci siamo buttati in questa nuova avventura…

«La scelta di modelli, tessuti, colori ed elementi grafici che caratterizzano la nuova collezione. Due amici soci e non solo… con un ambizioso progetto imprenditoriale nel campo dell’abbigliamento e dello stile che ha preso corpo con la creazione del marchio originale.

Il marchio EW di Erno & William nasce dalle iniziali dei propri nomi di unicità, raffinatezza e una grande passione con l’obiettivo di sedurre gli appassionati di tutto il mondo con le varie proposte, che non guardano con nostalgia al passato, ma che sono saldamente ancorate al presente.

Il debutto ufficiale del brand EW di Erno & William è avvenuto tramite uno shooting fotografico della fotografa Sisca Foto, e poi in occasione di un evento che vedrà protagonisti i primi modelli con logo EW di Erno & William.



Erno Rossi & William Vittori , una semplice domanda… perché lanciate il vostro nuovo Brand prima di Natale e non con in nuovo Anno?

E noi semplicemente vi rispondiamo… ci facciamo il regalo di Natale l’uno all’altro, e vogliamo chiudere l’anno in bellezza avendo realizzato un sogno, perché I Sogni Aiutano a Volare…

L’anno nuovo partirà ancor più positivo e sempre con molta attenzione, serietà, professionalità, determinazione e Cuore per Noi Amici Soci e non Solo…

Foto by SiscaFoto



EW di Erno Rossi & William Vittori

