Colleferro, IV Chilometro: albero cade e centra un'auto, ferita donna al volante

Le avverse condizioni climatiche stanno causando gravi disagi in tutto il Lazio. Le piogge torrenziali e il forte vento hanno determinato nella serata di oggi, 13 dicembre, la caduta di un grosso pino tra Artena e Colleferro (Rm), in località IV Chilometro (frazione di Colleferro). La pianta cadendo ha centrato un'auto in transito, ferendo la donna al volante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme alle Forze dell'Ordine, per estrarre la donna, le cui condizioni comunque non dovrebbero essere gravi. Sul luogo del fatto è giunto anche il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.

La strada che collega Colleferro ad Artena, in particolare il tratto del IV Chilometro, è teatro di frequenti incidenti stradali, anche mortali. Proprio ieri, 12 dicembre, si è registrato l'ennesimo sinistro tra veicoli in transito. La via è stretta e alberata e dove non ci sono alberi sono presenti piccoli fossati. I cittadini residenti nella zona si lamentano della situazione chiedendo maggiori misure di sicurezza. La presenza del primo cittadino sul luogo dell'incidente è significativa dello stato di preoccupazione dell'amministrazione rispetto ai danni causati dal maltempo. Una nota mai superflua è quella relativa al lavoro straordinario della squadra dei vigili del fuoco di Colleferro che ha lavorato con mille accortezze per liberare la donna dalle lamiere e un'ultima menzione per la generosa collaborazione degli operatori del soccorso Villani, che hanno contribuito notevolmente alle operazioni di aiuto.

