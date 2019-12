Spaccio cocaina - eroina. Roma, consegne a domicilio a Montesacro, tre arresti

Effettuava le consegne presso i propri clienti, utilizzando un sistema collaudato che rimanda ai più noti applicativi di consegne a domicilio. La sua zona di 'lavoro' era quella di Montesacro. Era sufficiente, infatti, inoltrare un messaggio sul suo cellulare per ricevere comodamente la sostanza stupefacente. Un 53enne romano, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia.

L'uomo aveva con sé 5 dosi di cocaina, pronte per essere consegnate all'acquirente di turno. Nel corso delle attività, durante il tragitto per raggiungere l'abitazione del pusher ed effettuare ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno notato alcuni movimenti sospetti riuscendo a intuire che, proprio davanti ai loro occhi, si stesse consumando un'ulteriore cessione di droga.

I Carabinieri sono intervenuti bloccando due giovani romani, un maggiorenne ed un minorenne, trovati in possesso di 5 dosi di eroina e 17 dosi di cocaina. Gli arrestati sono stati portati in caserma, i due maggiorenni trattenuti nelle camere di sicurezza mentre il minore accompagnato presso il Centro accoglienza Minori di via Virginia Agnelli. (Red/ Dire)