Il sondaggio EMG Acqua: con quale politico festeggeresti il Natale?

Il sondaggio, che appare un po' serio e un po' giocoso, chiede agli italiani una preferenza politica, attraverso gli informali festeggiamenti di Natale. Il pranzone del 25 dicembre, si sa, è un momento famigliare, confidenziale, per alcuni intimo, per alcuni di giochi. Per i fidanzati è una tappa importante nella quale presentare il compagno, per i bambini il momento più magico dell'inverno. E se potessi invitare un politico?

Solo 3 italiani su 100 sceglierebbero Luigi Di Maio, 4 su 100 inviterebbero Giuseppe Conte e sempre 4 su 100 vorrebbero Matteo Renzi seduto alla loro tavola. Salvini e Meloni, invece, sembrano agli italiani commensali adatti al grande pasto in famiglia, 23 italiani su 100 vorebbero Salvini e Giorgia Meloni 19 su 100. Insomma, con il centro destra si festeggiano meglio le tradizioni e si mangia di più?

Il sondaggio è stato pensato da EMG Acqua, membro di ESOMAR, l'associazione mondiale dei ricercatori di mercato.

Sicuramente sono molti gli italiani che sotto l'albero vorrebbero una poltica diversa, pragmatica, efficiente. E voi chi portereste con voi da parenti e amici a scartare regali?

