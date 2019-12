Rifiuti. Roma, Valeriani: l'accordo tra Regione e Comune c'è, compiuta svolta

"L'accordo c'è, tutti i punti dell'ordinanza sono stati rispettati, c'è l'impegno di Roma Capitale a indicare la discarica di servizio che serve a Roma e c'è l'impegno della Regione a sostenere il Comune in una fase transitoria affinché si abbiano meno disagi possibili in città. Con senso di responsabilità compiamo una svolta". Lo ha detto l'assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, a margine dell'incontro sulla individuazione di una nuova discarica per Roma avvenuto in Campidoglio con tecnici e il capogruppo 5S, Giuliano Pacetti.

"Visto che c'è un accordo si è poi deciso di avviare un'azione congiunta col Governo per chiedere una mano per dotare Roma e il sistema regionale di un sostegno di carattere normativo che supporti questo sforzo", ha proseguito Valeriani facendo riferimento alle richieste di semplificazioni normative per arrivare all'autorizzazione della discarica.

L'impianto di smaltimento non sarà pronto prima di un anno e mezzo come minimo, nel frattempo "c'è un mix di soluzioni temporanee: ci sono gli impianti esistenti, la possibilità di attivare collaborazioni con altre regioni e una gara per inviare i rifiuti all'estero". Confermato che il 15 gennaio la discarica di Colleferro chiuderà. Poi, sempre con il nuovo anno "dopo il bilancio- ha concluso Valeriani- il Consiglio avvierà la discussione sul piano rifiuti".

(Mtr/ Dire)