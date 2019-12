La nave affonda? Intanto il ministro Fioramonti abbandona il governo

Chi si ritira dalla lotta, verrebbe da dire. Eppure il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti non ha sentito ragioni e ha consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. Il ministro nelle ultime settimane ha più volte lamentato la mancanza di fondi per la scuola e l'università in manovra.

Secondo quanto riferiscono diverse fonti di maggioranza, Fioramonti potrebbe lasciare il M5S per fondare un gruppo parlamentare autonomo, ma "filogovernativo", come embrione di un nuovo soggetto.

Già nei mesi scorsi Fioramonti aveva più volte dichiarato che, se non fosse rimasto soddisfatto, avrebbe lasciato il suo ruolo dopo l'approvazione della legge di bilancio.