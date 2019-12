Monte Terminillo, escursionista scivola su un canale ghiacciato e muore FOTO

I Vigili del Fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti questa mattina sul monte Terminillo per portare soccorso, insieme ai volontari del Soccorso Alpino, ai Sanitari del 118 e alle forze dell'ordine della Polizia di Stato, a un escursionista che si era recato insieme a dei suoi amici nella località montana.

Per cause in via di accertamento, una persona del gruppo, un uomo residente a Vicenza, è scivolato su di un canalone ghiacciato finendo rovinosamente la sua corsa a valle. A quel punto, allertato per tempo l'elicottero regionale del 118 Pegaso, è stato fatto arrivare sul posto il medico di bordo che però purtroppo ha solo potuto constatare il decesso.

Il corpo dello sfortunato escursionista, è stato riportato dai soccorritori su strada per essere consegnato poi alle autorità locali.

Vigili del fuoco al lavoro sul luogo della tragedia

I vigili del fuoco di Rieti e il medico possono solo constatare il decesso dell'escursionista

