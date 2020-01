Palestrina, cittadinanza onoraria a Ferzan Ozpetek, regista de “La Dea Fortuna"

Cittadinanza onoraria di Palestrina al noto regista Ferzan Ozpetek. La proposta è giunta dal sindaco Mario Moretti e dall’amministrazione comunale. Il conferimento avverrà nella seduta di Consiglio comunale prevista per sabato 4 Gennaio alle ore 15:00. In questi giorni è in proiezione nelle sale cinematografiche italiane il suo ultimo film “La Dea Fortuna”. Il titolo del film è un chiaro riferimento al Santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina, le cui scene sono state in parte girate presso il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e nell’area Sacra.

Il film è stato girato all’interno del museo, nella cavea del tempio e davanti la sagoma del Triangolo Barberini. Non si vedono i mosaici, l’Antro delle Sorti e il centro storico, nel quale troneggiano le forme del Santuario di Fortuna. Uno dei passaggi più interessanti è proprio quello sul culto della Fortuna, che torna dall’inizio alla fine in una delle sue prerogative: l’imprevedibilità del destino. L’altra sarebbe la fecondità, che non compare mai direttamente, ma forse è simboleggiata da uno dei personaggi principali. Il nome di Palestrina è pronunciato per 8 volte, in una scena si cita anche un indirizzo, via della Stella 11, un luogo su cui già si immagina la storia vera su cui è basato questo splendido film.