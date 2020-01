Montopoli di Sabina, Rieti incendio in una casa: un disabile muore tra le fiamme

Primo giorno del 2020 tragico a Montopoli di Sabina in provincia di Rieti. Poco prima delle 6:00 un’abitazione in via Fontanelle, nelle campagne al di sotto del centro storico del paese, è andata a fuoco, sembrerebbe a causa di un cortocircuito. Un uomo, 55 anni e che aveva difficoltà a deambulare, è morto all'interno, mentre la compagna della vittima e la sorella di quest'ultima non erano presenti quando si è sviluppato l'incendio. Sono state proprio loro a dare l'allarme quando al rientro hanno visto la casa avvolta dalle fiamme. L’incendio si sarebbe propagato rapidamente a causa del grande quantitativo di materiali stipati all'interno e all'esterno del fabbricato, andato completamente distrutto. Ciò che resta della struttura è stato posto sotto sequestro. La salma è stata trasportata all'ospedale de Lellis di Rieti a disposizione del Magistrato e dove verrà effettuata l'autopsia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Poggio Mirteto e Rieti, i Carabinieri della stazione e del nucleo operativo radiomobile di Poggio Mirteto e il 118.