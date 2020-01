Per rafforzare la fede, Zingaretti si "sacrifica" per San Francesco

Passate le feste, finanziato lo santo. La Regione Lazio, infatti, dà un piccolo contributo di 25 mila euro alla Rivista di San Francesco patrono d'Italia. Come si legge nelle motivazioni in questo modo si persegue l‟obiettivo di diffondere le iniziative istituzionali in modo capillare e trasparente migliorando l‟accesso dei servizi messi a disposizione dei cittadini residenti sul suo territorio. Iniziativa lodevole non c'è che dire.

La rivista in questione ha una tiratura di oltre 100mila copie e raggiunge un target trasversale di lettori, essendo spedita in tutto il mondo e distribuita gratuitamente di fronte alla Basilica ad Assisi; la proposta di pubblicità istituzionale prevede l‟acquisto di 10 pagine, stampate in quadricromia, 70 grammi alto spessore.

La Regione Lazio, dunque, ha individuato in questa sponsorizzazione lo strumento adeguato per la diffusione e valorizzazione della propria immagine. Evviva San Francesco.