Gianluigi Paragone espulso dai 5 Stelle, Sgarbi: Movimento 5 purghe

I primi giorni dell'anno per il partito di Di Maio si annunciano già burrascosi: con l'espulsione del senatore Gianluigi Paragone che vede tra le motivazioni formali della scelta, anche il voto espresso in difformità con in merito alla legge di bilancio. Paragone commenta la scelta dicendo "Sono stato espulso dal nulla. C'era una volta il 33%, ora...".

C'è però da dire che il senatore era già da tempo una voce fuori dal coro nel Movimento, criticando spesso i vertici e le decisioni prese 'in alto', astenendosi anche dal voto di fiducia al Governo Conte II. Nel codice etico M5s per gli eletti del Movimento vale la norma di votare sempre la fiducia la prpprio governo, regola che Paragone avrebbe quindi trasgredito. Il senatore era stato però uno dei mediatori nell'accordo tra Lega e M5s.

'Il Sole 24 ore' parla di un "monito a tutti i dissidenti del M5s" mentre 'La Repubblica' commenta che "La situazione a Palazzo Madama è sempre più precaria". Sgarbi lancia invece l'hastag Movimento 5 purghe e Movimento 5 patacche e commenta caustico: "Quando si accorgono che tra di loro c'è, qualcuno che pensa, lo cacciano".

Solo nello scorso mese tre senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi sono passati alla Lega.

