Captain Tsubasa, il remake di Holly e Benji: un adattamento fedele all’originale

Captain Tsubasa, serie leggendaria conosciuta in Italia come Holly e Benji, è tornato con un remake animato che ha debuttato su Italia1 negli scorsi giorni, e con sé ha portato anche una grossa novità: un adattamento riveduto e corretto fedele all’originale giapponese. Captain Tsubasa è la serie sportiva più famosa al mondo, e in Italia, dove il gioco del calcio viene vissuto con passione e sacralità, Holly e Benji è diventata una vera e propria istituzione per diverse generazioni di spettatori.

Perché Captain Tsubasa? C’è il desiderio e la volontà di mantenere fedeltà all’originale per “uniformare in tutto il mondo il marchio ‘Captain Tsubasa'”. Si tratta di una novità sostanziale, visto che in TV anziché vedere la New Team di Oliver Hutton e Benji Price contro la Muppet di Mark Lenders, si sta assistendo per la prima volta alla Nankatsu di Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi misurarsi con la Meiwa di Kojiro Hiyuga.

Il nuovo adattamento di Captain Tsubasa è composto da 52 episodi che adattano pedissequamente il manga originale di Yoichi Takahashi, raccontando il campionato delle scuole elementari e quello delle scuole medie. Nonostante la serie targata da TV Tokyo vanterà le più moderne tecniche d’animazione, il character design è profondamente tradizionale. Questo è il terzo remake che la serie gode, in passato altre due serie vennero prodotte: Captain Tsubasa J (Che Campioni, Holly e Benji!) e Captain Tsubasa: Road to 2002 (Holly e Benji Forever).