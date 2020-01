Rifiuti Roma, mentre città invoca nomina commissario, Ama cerca mezzi in affitto

Mentre Roma è invasa dai rifiuti, Ama, l'azienda per lo smaltimento della spazzatura della capitale, è invasa da debiti e problemi strutturali. A tal punto che l'ultima ipotesi per affrontare l'età obsoleta dei camion di raccolta e l'emergenza di questi giorni di festa, è quella di affittare camion per trasportare la spazzatura verso le discariche e le isole ecologiche. Strategia dell'ultima spiaggia tentata anche da Atac, la società dei trasporti che non versa certo in condizioni migliori.

L'Ama possiede 281 mezzi pesanti, ma il 71,5% di essi ha più di dieci anni, per questo solo il 52% dei mezzi è al lavoro, mentre gli altri sono parcheggiati in rimessa. Si tratta di mezzi speciali, con caratteristiche tecniche particolari, concepiti per raccogliere una gran quantità di materiale, non facilmente sostituibili da un qualsiasi camion.

Stefano Zaghis, il manager milanese che ha ottenuto l'incarico ha ordinato 102 nuovi mezzi, di cui 17 appena arrivati, 13 in fase di immatricolazione e 15 per volta ne arriveranno al mese, fino ad arrivare al totale.

