Roma, 223 librerie chiuse dal 2007, si aggiunge la "Feltrinelli International"

Le librerie romane non se la passano bene ormai da alcuni anni per via degli affitti salati. Ma non è questo il caso della Feltrinelli International di via Emanuele Orlando (ex piazza dell'Esedra, ora piazza della Repubblica) che chiuderà domani, 7 gennaio e della Feltrinelli di via Giovanni Pierluigi da Palestrina. La società di Milano ha deciso di chiudere le saracinesche di questi due negozi per via delle difficoltà economiche.

Per la capitale la perdita è amara, perché non viene a mancare solo un esercizio commerciale ma un luogo di aggregazione, di incontri culturali, prezioso per gli studenti stranieri che vivono nella capitale. La decisione quindi rischia di pesare anche sulla reputazione di Roma all'estero, e sui punteggi che stabiliscono quanto Roma incoraggi o meno i ragazzi stranieri a studiare sul suo territorio. alcuni dei volumi verranno trasferiti nella sede accanto, la Feltrinelli che si trova sulla stessa via Emanuele Orlando.

Dal 2007 al 2017 sono 223 le librerie che hanno chiuso a Roma, e solo negli ultimi due mesi Roma ha perso la libreria del Viaggiatore, dopo trent'anni di servizio alla conoscenza e alla cultura, e La Pecora Elettrica, l'eroina di una guerra contro il degrado culturale e civile, che solo nel 2019 ha subito due incendi dolosi.

Secondo i dati ufficiali Istat del gennaio 2019, dunque precisamente dello scorso anno, solo 4 persone su 10 leggono almeno un libro all'anno. Le donne, leggono molto più degli uomini. Le statistiche dicono d'altro canto che il numero dei lettori è in crescita. Il termometro della lettura segue la direzione geografica; la regione dove si legge di più è il Trentino (il 53,1%) , la Sicilia quella dove si legge meno (25,8%). Il Lazio si presenta in classifica con il 44,5% di lettori che hanno aperto almeno un libro in un anno.

