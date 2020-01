Bill Gates: non so che farci con tutti questi soldi. Quasi quasi pago più tasse

"Alcune persone finiscono per fare grandi affari. Io, per esempio, sono stato ricompensato per il lavoro che ho fatto in modo sproporzionato, mentre ci sono tanti che lavorano duramente allo stesso modo e che fanno fatica ad andare avanti". lo scrive Bill Gates e ogni commento è superfluo.

"Sono a favore di un sistema in cui, se si hanno più soldi, è necessario pagare una percentuale più alta di tasse. Credo che i ricchi dovrebbero pagare più di quanto paghino oggi, inclusi me e Melinda. Ci dovrebbe essere una tassa sul guadagni in conto capitale (plusvalenze) - ovvero una tassa sui soldi accumulati facendo investimenti - che dovrebbero colpire i più ricchi, anche perché nessuna delle persone più ricche al mondo ha fatto una fortuna soltanto con il proprio stipendio".

"Trasferire il carico fiscale più sul capitale che non sul lavoro". Questa è l'idea di Gates.