Roma, una quindicenne muore sui binari della metro a Ponte Lungo

Roma. Questa mattina intorno alle 11:00 una persona è morta, schiacciata da un treno alla fermata Ponte Lungo. Sembra che si sia suicidata lanciandosi sotto a un convoglio della metropolitana, sulla linea A.

La donna, di cui non si conosceva l'identità, sembrava avesse un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, mentre le ultime notizie confermano che si tratta di una ragazza di soli 15 anni. Le telecamere e le testimonianze dei passeggeri saranno fondamentali per ricostruire la dinamica del drammatico episodio. Atac ha informato tempestivamente che il servizio era stato sospeso momentaneamente per dare soccorso a una persona ferita tra Termini e Anagnina.

Il macchinista che ha investito la ragazza ha provato a frenare, ma l'impatto le è comunque stato fatale. Le cause del gesto sono sconosciute, ma la polizia sta indagando per fare luce su questa terribile vicenda.

