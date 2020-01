Pallanuoto, SPORT TEAM 2000 Colleferro: Il punto sulla Serie C

Nuovo anno e nuova stagione alle porte per lo Sport Team 2000 Pallanuoto Serie C. I Leoni colleferrini, reduci dalla salvezza nella scorsa stagione, per il secondo anno consecutivo non saranno protagonisti del girone laziale ma prenderanno parte al Girone 8 di Serie C Nazionale facente capo al comitato della regione Sardegna. Protagoniste di questo girone saranno anche altre tre compagini laziali: l’Antares Nuoto Latina, l’Aquademia di Velletri ed il neopromosso Virtus Flaminio. La formula del campionato prevede una prima fase con due gironi distinti e partite di andata e ritorno. Il primo girone sarà composto dalle quattro compagini sarde (Acquasport, Atlantide, Promosport e Promogest), il secondo sarà composto invece dalle quattro laziali. Al termine di questa prima fase le prime due del girone sardo si scontreranno con le prime due del girone laziale in un altro mini girone con partite di andata e ritorno per decretare la società promossa in Serie B, mentre le ultime due di entrambi i gironi accederanno al girone Play-Out per evitare gli ultimi due posti e dunque la retrocessione in Promozione.

Ha così commentato il girone il tecnico dello Sport Team 2000 Serie C Stefano Cancìa: “Siamo contenti di prendere parte per la seconda stagione consecutiva al campionato di Serie C. Cercheremo di portare in alto i colori della nostra società anche nel girone Sardo dopo averlo fatto molto bene già nella scorsa stagione in quello campano. La formula del girone prevede una sola trasferta in Sardegna con due match da disputarsi nello stesso weekend. Siamo contenti di giocare la maggior parte delle nostre partite nella nostra regione. Il campionato sarà lungo e complicato. Cercheremo di informarci a tempo debito sulle nostre avversarie sarde, per il momento dobbiamo concentrarci solo sul nostro girone per cercare di centrare la salvezza già nella prima fase. Le nostre avversarie sono squadre molto forti ed organizzate e dovremo dare il 100% per sperare di poter raggiungere il nostro obiettivo.”

Anche il presidente dello Sport Team 2000 Antonio Cifra si è espresso in merito alla questione: “Innanzitutto ringraziamo la federazione per averci dato la possibilità e l’agevolazione di disputare una sola trasferta in terra sarda che sarà sicuramente una vetrina affascinante per i ragazzi e per la società. Dobbiamo però concentrarci sulla prima fase. La squadra si è rinforzata con ottimi atleti provenienti da società limitrofe ma le avversarie sono molto forti ed agguerrite. Conosciamo la forza dell’’Antares e dell’Aquademia che sono state protagoniste con noi nella scorsa stagione in Campania ed il Virtus Flaminio sarà sicuramente una squadra molto difficile da affrontare. Noi daremo il massimo e speriamo di centrare un’altra salvezza, guardando partita dopo partita. Forza Ragazzi.”

Forza Leoni

Hic Sunt Leones!