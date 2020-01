Roma, alberi che cadono: intesa straordinaria firmata tra Campidoglio e Regione

Questa mattina è stato firmato il Protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Dipartimento della Protezione Civile e Regione Lazio volto ad un' "Azione sinergica per mettere al centro la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del verde".

L'accordo ha come obiettivo quello di mettere in atto un nuovo modello per "Mitigare gli effetti e prevenre i rischi causati dai cambiamenti climatici ed eventi meteorologici eccezionali". Infatti, il 29 e 30 ottobre 2018 si è verificato uno di questi eventi, che ha comportato per Roma Capitale la dichiarazione dello stato di emergenza. L'intesa prevede una nuova mappatura delle alberature, evidenziando le situazioni di criticità e intervenendo tempestivamente.

"In questi anni abbiamo avviato il monitoraggio su circa 82mila alberature presenti lungo le strade della città, abbiamo abbattuto centinaia di esemplari pericolanti e ne abbiamo individuati altri da abbattere o mettere in sicurezza urgentemente". Si studiano quindi ora, nuovi modelli di prevenzione, in quanto la capitale risulta essere anche un vasto e vario laboratorio per la ricerca sul patrimonio ecologico.

Le temperature che oscillano repentinamente e il surriscaldamento globale fa infatti sentire i suoi effeti concreti anche sulle specie arboree nella capitale, indebolendole, e anche l'inquinamento grava sulla salute dei nostri esemplari. La città di Roma vanta un vero e proprio patrimonio botanico con 330mila alberi. Le specie più diffuse a Roma e provincia sono i pini domestici, platani, lecci, dei generi di querce, e moltissimi alberi monumentali, secolari e preziosi. Questo capitale naturale, di salute, bellezza e cultura, deve essere protetto per mantenere viva la biodiversità del Lazio e per evitare la caduta su palazzi e automobili.

