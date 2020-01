Nuda per salvare l'Australia. Ma Instagram è insensibile e blocca tutto

Il fine giustifica i mezzi. Non per Istagrama che bloccato l'account di Kaylen Ward, modella e influencer di Los Angeles, che ha messo in piedi un'iniziativa piccante: foto di nudo in cambio di donazioni per l'Australia. "Mi hanno disattivato Instagram, la mia famiglia mi ha rinnegato ma non fa nulla: intanto salvo i koala", ha detto Kaylen, che nel frattempo pare stia continuando con successo sulla piattaforma OnlyFans.

La ventenne in un'intervista ha dichiarato: "Stavo vedendo tutti i post su Twitter sugli incendi in Australia e temevo davvero che non ci fosse molta copertura mediatica e poche persone che facessero donazioni".

Di qui l'idea, dal momento che Kaylen già vendeva le sue foto hot online. Il 3 gennaio ha twittato che avrebbe inviato sue foto nuda a tutti quelli che avessero donato almeno 10 dollari alla causa australiana. Un invio in privato e, ovviamente, solo dopo che la donazione era stata documentata. Peccato, per l'Australia.