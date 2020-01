Spoiler Uomini & Donne, trono classico: Daniele Dal Moro il nuovo tronista

In questi giorni si sono svolte le registrazioni delle puntate del nuovo trono classico di Uomini & Donne. Tra i vari argomenti toccati durante la registrazione delle puntate, ce n’è stato uno molto interessante, ovvero la presentazione del nuovo tronista, Daniele Dal Moro.

Di Daniele se ne è parlato molto in questi giorni, soprattutto dell’ipotesi che potesse essere presente al programma di Maria De Filippi. In seguito alle numerose indiscrezioni, come si evince dall’articolo del sito www.kontrokultura.it, la notizia è diventata ufficiale, Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista per questa edizione del trono classico di Uomini & Donne.

Daniele Dal Moro e le sue esperienze televisive

Come anticipato, Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista e a dare la conferma è stato proprio il video di presentazione del ragazzo, trasmesso su WittyTV. Ma il ragazzo non è nuovo nel mondo dello spettacolo, infatti i telespettatori lo conoscono grazie all’ultima edizione del Grande Fratello, durante la quale Daniele è stato uno dei concorrenti.

Ma l’immagine che ha lasciato durante l’esperienza del GF non è stata una delle migliori.

In molti infatti, l’hanno giudicato male inseguito ad alcuni suoi comportamenti poco “signorili” nei confronti di una sua ex coinquilina del Grande Fratello, Martina Nasoni.

In altri l’hanno criticato di essere un ragazzo molto pieno di sé e viziato, ma durante la sua presentazione, Daniele ha giustificato e smentito alcuni suoi comportamenti. Ha ritenuto le parole degli altri come dei semplici pregiudizi, in realtà si è descritto come una persona molto sensibile.

Il video presentazione di Daniele Dal Moro

Parliamo quindi del suo video presentazione trasmesso da WittyTV e poi ripubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini & Donne.

Daniele Dal Moro, il nuovo tronista di Uomini & Donne si è confermato un ragazzo molto sicuro di sé, ribadendo che in ciò non ci vede nulla di negativo, ma allo stesso tempo si definisce molto sensibile, una qualità ereditata da sua madre.

A dimostrazione invece, della sua indipendenza e per smentire le voci di chi lo reputa “un figlio di papà”, ha dichiarato, sempre durante il suo video di presentazione, che a soli 17 anni se ne è andato fuori casa dei suoi genitori per poter andare a vivere da solo e a mantenersi con le sue sole forze e volontà.

Nonostante sia figlio di una famiglia benestante, il padre è un parlamentare, mentre la madre dirige l’azienda di famiglia, Daniele ha sempre voluto dimostrare ai suoi genitori e a se stesso di potersela cavare anche da solo.

La sua famiglia non gli ha mai dato modo di accontentarsi e di adagiarsi nel benessere economico che li potevano offrire, ma l’hanno spronato ad intraprendere un cammino professionale tutto in autonomia e lontano dal nido famigliare.

Ora, Daniele è un giovane imprenditore e si occupa nello specifico, di consulenze finanziarie. Dall’esperienza di Uomini & Donne ne vorrebbe uscire innamorato e felice insieme ad una ragazza dolce, gentile e buona. Ormai solo della bellezza non si accontenta più, al suo fianco vuole una persona che gli dia un valore aggiunto a tutto ciò che già possiede, al suo fianco desidera il vero amore.