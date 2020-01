Roma, vettura Ama esplode sulla Cassia Antica, strada chiusa e schegge impazzite

I vecchi camioncini Ama, in via di sostituzione in questi mesi, non ce la fanno davvero più. Questa mattina intorno alle 11.00, un mezzo spazzarice Ama ha preso fuoco provocando due esplosioni che hanno letteralmente lanciato due pezzi di veicolo: un portellone rovente e una ruota infiammata. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio. Non ci sono feriti, una ragazza sul suo scooter è ruscita a superare indenne le schegge di lamiera che saettavano fuori dal mezzo. La circolazione sulla Cassia Antica è sospesa con strada chiusa da via Cortina d'Ampezzo a via Pareto.

