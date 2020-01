Animali smarriti, denuncia su Facebook: Come possono sparire cani con microchip?

Mi chiamo Monica Volpi e sono un'amministratrice di un gruppo Facebook di animali smarriti, da circa due anni sto raccogliendo appelli provenienti da Civitavecchia ma anche da tutto il Lazio, ho iniziato con la ricerca del cane dei miei genitori, un bellissimo pastore australiano scomparso il 21 novembre 2017, che ad oggi risulta ancora scomparso, per poi proseguire man mano nella ricerca di altri cani scomparsi che si aggiungevano al gruppo. Oggi nel mio gruppo ho segnalazioni per 33 cani scomparsi, di cui 25 con microchip e solo 8 senza microchip. E' un dato allarmante perché un cane che ha microchip è di facile identificazione ed è riconducibile al legittimo proprietario, ma ciò non è mai avvenuto per nessuno di loro, dal giorno della loro scomparsa nessuno li ha più visti, nessuna segnalazione, nonostante la maggior parte di loro abbiano il microchip e tutti i proprietari abbiano fatto denuncia di smarrimento.

Per la loro ricerca è stato fatto molto, sono riuscita a farci ospitare in una trasmissione TV per parlare questa realtà, ho fatto decine di video, appelli con migliaia di condivisioni, sono stati scritti più di 30 articoli sui giornali, ho creato petizioni di cui una è ancora in corso, ho fatto affiggere un manifesto 6x3 in città in modo da attirare l'attenzione su questa triste realtà, ho fatto stampare 1000 volantini che sono stati distribuiti in città e nelle città limitrofe, ma nonostante tutto questo di loro nessuna notizia, nessun avvistamento, ora ci chiediamo come è possibile? Come possono sparire 33 cani con denuncia di smarrimento e microchip? È una situazione assurda soprattutto per il fatto che nessuno degli organi competenti si muove per far chiarezza su queste scomparse, siamo soli in questa situazione, chiediamo cosa dobbiamo fare per far si che qualcuno inizi ad ascoltarci e a fare qualcosa per fermare queste sparizioni. La lista dei cani scomparsi si allunga di giorno in giorno e mai, ripeto mai, nessuno di loro è stato più ritrovato fin'ora.

Link del mio gruppo

https://www.facebook.com/groups/171409833466548/

Link petizione in corso

http://chng.it/6nQ56rBg