Fiumicino, fanno esplodere cassa continua di un supermercato, è caccia ai ladri

Assalto a una cassa continua di un supermercato, questa notte alle 2.30, nel comune di Fiumicino (Rm), in via delle Ombrine. Un gruppo di persone utilizzando del gas ha fatto esplodere il banco automatico impossessandosi di circa 16mila euro per poi darsi alla fuga. Sul posto intervenuta la Polizia Scientifica e gli agenti del commissariato di Fiumicino. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. (Ago/ Dire)