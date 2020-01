Roma, orrore alla stazione Tiburtina, muore un uomo investito da bus

Ieri sera, 22 gennaio, un uomo è morto in ospedale dopo essere stato investito sul piazzale della stazione Tiburtina a Roma. L'uomo, era senza documenti, per questo gli inquirenti stanno lavorando per dare un nome alla vittima. Inoltre, dovrà essere chiarita la dinamica del fatale incidente, in che punto esattamente l'uomo abbia attraversato il piazzale, e a quale velocità andasse il conducente dell'autobus che lo ha colpito.

Il conducente del bus, di 57 anni, è stato fatto l'esame tossicologico di prassi in questi casi.

