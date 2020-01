Terracina, finiscono con l'autobotte in un canale: feriti tre Vigili del Fuoco

Incidente stradale nel corso della notte scorsa, tra giovedì 23 e venerdì 24 Gennaio 2020, sulla via Appia, nel territorio di Terracina, nei pressi di località Le Mole. Un mezzo dei Vigili del Fuoco, nell'affrontare una curva, è finito fuori strada e con il muso ha terminato la propria corsa all'interno di un canale. Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono presi cura dei tre Pompieri che erano all'interno del mezzo, i quali sono stati accompagnati in ospedale a Terracina per delle verifiche sul loro stato di salute, fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Il mezzo è stato recuperato con una autogru e rimosso. I Vigili del Fuoco stavano andando a Priverno per un incendio all'interno di un'abitazione.