Montefiascone (Vt), scontro frontale tra due auto sulla Martana, 27enne deceduto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, 27 gennaio, nel comune di Montefiascone, Vt, sulla strada Martana, bivio località Le Mosse, per un incidente che ha coinvolto due vetture in un gravissimo impatto. Lo scontro è stato quasi frontale coinvolgendo due persone, un autista per ciascuna vettura; si tratta di due ragazzi. All'arrivo dei soccorritori uno dei due ragazzi, un 22enne era già fuori dal veicolo, cosciente, trasportato in ospedale. Per quanto concerne l'altro autista, di 27 anni, residente a Valentano, il medico ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto erano presenti anche i carabinieri che hanno registato tutti i dati relativi al terribile incidente.

La dinamica è ancora tutta da chiarire.

Leggi anche: