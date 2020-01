Roma, 16enne stuprata per un falso provino, resta incinta. L'imputato a giudizio

Lo avevano conosciuto su facebook, si presentava come un reclutatore di nuovi talenti per la Rai, così due ragazze di 16 anni di Gallarate sono partite per la capitael dove ad attenderle, c'era la loro trappola, l'uomo, 24enne di nazionalità afgana e irregolare in Italia, ha attirato le due ragazze con gentilezze, acquisti, portandole a vedere la città, poi la sera, in un albergo nei pressi della Stazione termini ha abusato di loro. Una delle due minorenni è rimasta incinta e ha abortito, o ora, l'uomo è chiamato in giudizio per accertare e punire le sue responsabilità. L'avvocato d'ufficio dell'imputato ridimensiona le accuse dell'imputato in contumace, parlando di consensualità da parte della vittima che rimase incinta a seguito dell'abuso.

