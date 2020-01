Coronavirus. Un caso sospetto a Roma, turista cinese ricoverato allo Spallanzani

Nella notte di martedì 28 gennaio, un turista cinese ha accusato un forte malessere, all'interno della sua stanza d'albergo al centro di Roma, nei pressi della stazione Termini, In via Cavour. Il personale sanitario del 118, gunto sul posto con tute e mascherine apposite previste per l'emergenza mondiale in corso, ha subito trasportato l'uomo al reparto malattie infettive dello Spallanzani. Al momento si trova in quarantena mentre si attendono i risultati delle analisi che potrebbero cambiare il quadro nel nostro paese, con un primo episodio in Italia, seppur, laddove gli esami dessero esito postivo, sarebbe probabilmente stato contagiato nel su paese.

