Roma, due turisti cinesi positivi al coronavirus, ricoverati allo Spallanzani

Si erano sentiti male a Roma, mentre erano in vacanza dalla Cina, e non appena hanno avvertito i medici dei loro sintomi, è scattata la procedura di emergenza per metterli in quarantena e rilevare se affetti dal coronavirus cinese. Alle 22:00 circa di ieri sera 30 gennnaio, è stata data la conferma che le due persone sono infette dal virus cinese.

Conte ha rassicurato i cittadini dicendo che "lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore", quello delle malattie infettive e virali, e che non è il caso di creare allarmi. I due pazienti sono ora ricoverati in quarantena. Conte ha anche indetto un Cdm per mettere a disposizione tutte le strutture che possano servire ai cittadini per informarsi o ricevere assistenza per qualsiasi esigenza subentri in questo contesto. Si sospetta ora anche di un ragazzo nel Trevignano, il giovane, accusa sintomi febbrili a rientro da un viaggio in Cina con la mamma. Si trova in casa con l'obbligo di restare nella sua abitazione finché non saranno giunti i risultati delle analisi.

L'Oms ha dichiarato l'emergenza sanitaria mondiale.

