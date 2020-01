Il 6 febbraio "A tavola non si invecchia" con Life120Day di Adriano Panzironi

“A tavola non si invecchia”, ricorda un proverbio che esprime perfettamente il senso del prossimo Life120Day , in programma il 6 febbraio 2020 in tutta Italia allo scopo di istituire una giornata nazionale dell'orgoglio Life120, secondo le intenzioni di Adriano Panzironi. Per il Life120Day sono state organizzate 500 cene in contemporanea nelle città italiane con più di 30mila abitanti. A tavola insieme in tutte le regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Chi segue questo stile di vita avrà così la possibilità di incontrarsi, conoscersi e condividere le proprie esperienze. Il Life120Day inizierà alle ore 9 del mattino di giovedì 6 febbraio, con la messa in onda, sull'emittente nazionale Life120 Channel (DTT 61), e tutti i suoi canali regionali, del programma "Maratona Life 120 Day" condotto da Benedetto Dionisi (Il Cerca Salute) con il giornalista Francesco Giannotti (5 mesi per rinascere e Life 120 Stories), e la partecipazione di Beatrice Schiaffino e Chef Bartolo.

I due conduttori saranno in diretta per ben 15 ore, durante le quali avranno ospiti sia in studio, sia in collegamento e interagiranno con il pubblico a casa attraverso telefonate, sms e video messaggi. Tra gli ospiti della lunga giornata televisiva ci sarà, naturalmente, anche l'ideatore dello stile di vita Life120, nonché promotore del Life120Day , Adriano Panzironi, per il quale sono previsti diversi interventi da studio. Nel primo pomeriggio, Panzironi, accompagnato da una troupe televisiva e da Beatrice Schiaffino nelle vesti di inviata, partirà verso una meta segreta per raggiungere una delle 500 cene e fare così una sorpresa ai partecipanti, oltre a salutarli e incontrarli in diretta.

Tutti i partecipanti alle cene avranno la possibilità di partecipare a “Vinci Life”, un concorso che prevede come primo dei cinque premi previsti una cena futura con ospite speciale Adriano Panzironi. È il caso di dire “aggiungi un posto a tavola”! Per avere tutte le informazioni, poter partecipare a una cena o organizzarne una, si può contattare il Call Center Life120 al numero 06.91516016.