Velletri. Auto in fiamme al centro storico, densa nube di fumo e spavento FOTO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, 4 febbraio, nel centro storico di Velletri, per spegnere le fiamme che avvolgevano una vettura. Dall'automobile un denso fumo nero si spargeva sulla città, causando un odore tossico molto fastdioso. Sembra che la macchina abbia subito un corto circuito nei suoi dispositivi. Le forze dell'ordine indagano per accertare le cause. Al momento non sembrano esserci feriti e neppure altre vetture coinvolte nell'incendio e la strada verrà presto messa in sicurezza e restituita alla circolazione.

L'auto in fiamme e la coltre di fumo

I Vigili del Fuoco sul posto

