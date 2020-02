Roma, San Basilio. Anziano molesta bimba in ascensore: il papà lo fa arrestare

È successo venerdì scorso a Roma, nel quartiere San Basilio. C'è una bambina di 11 anni che abita molto vicino alla sua scuola, perciò torna ogni giorno a casa da sola. Ma un giorno un uomo sui 70 anni la segue, entra in ascensore con lei e inizia a palparla. La ragazzina urla e il padre, che la sente dal pianerottolo, si precipita in suo soccorso. Il padre della bimba riesce a bloccare l'uomo e a chiamare la polizia, ma lui riesce a divincolarsi e scappare. Mentre gli agenti arrivano il padre della bimba lo insegue per le scale, ma l'uomo riesce a fuggire fuori dal palazzo, il padre lo rincorre urlando a squarciagola davanti all'uscita della scuola, finché qualcuno non lo ferma. All'arrivo della polizia viene arrestato.

Sembra infatti che l'anziano non sia nuovo a violenze di questo tipo e che abbia dei problemi psichici.

Il 70enne è accusato di violenza sessuale aggravata per via dell'età della giovane vittima.

