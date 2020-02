Roma-Lecce: sfida importante per la zona Champions League

Il 23 febbraio 2020 la Roma, allenata da Paulo Fonseca, incontrerà allo Stadio Olimpico il Lecce, allenato da Fabio Liverani. Sulla carta la differenza tecnica e di prestazioni tra le due squadre è notevole, ma il Lecce proverà a dare filo da torcere ai giallorossi.

Chi ama scommettere sugli eventi calcistici potrebbe prendere in considerazione questa partita per piazzare delle puntate. Per la sfida Roma – Lecce sono infatti proposte alcune delle migliori quote della Serie A disponibili per questa giornata della massima serie italiana. La Roma è data come squadra preferita, ma i giallorossi non dovranno lasciarsi ingannare dalla posizione occupata dal Lecce nella classifica.

La squadra ospite allenata da Fabio Liverani andrà sicuramente in trasferta con il desiderio di fare una buona prestazione, indipendentemente dal risultato. Ciò potrà dare agli uomini di Liverani la carica giusta per provare a strappare un risultato positivo all’Olimpico, frenando in maniera brusca la corsa della Roma per la Champions League.

Corsa Champions League per la Roma

La formazione guidata da Paulo Fonseca ha infatti come obiettivo per la stagione 2019/20 della Serie A Tim la qualificazione nella competizione più importante a livello europeo. La Roma ha bisogno di continuare ad accumulare punti per difendere la sua posizione in classifica e per conquistare a fine stagione un posto in Europa.

Le altre squadre in lotta per la Champions League hanno dimostrato di essere molto agguerrite. Un pareggio contro il Lecce, o addirittura una sconfitta, rappresenterebbe per i giallorossi una pericolosissima frenata. La Roma darebbe infatti la possibilità agli avversari più in alto in classifica di allungare le distanze e a quelli che inseguono di avvicinarsi rapidamente.

Lotta per la salvezza per il Lecce

La squadra ospite ha un obiettivo completamente diverso per la stagione 2019/20. Il Lecce lotta infatti per restare nella massima serie calcistica in Italia ed ha bisogno di punti preziosi per allontanare il timore di essere retrocessi in Serie B.

Non solo la lotta per le posizioni alte della classifica è agguerrita, anche la lotta salvezza non è affatto semplice. La partita contro la Roma, tra l’altro giocata in trasferta allo Stadio Olimpico, sarà un match difficile per la squadra di Fabio Liverani.

Il Lecce è consapevole del livello del suo avversario e della differenza tecnica tra le due rose. Nonostante questo, la squadra dovrà scendere in campo sicura delle proprie capacità e dovrà dare il massimo per ottenere un risultato positivo. La vittoria sarebbe un risultato incredibile, ma anche arrivare alla fine dei novanta minuti in parità sarebbe per il Lecce un ottimo risultato ottenuto contro una big del nostro campionato.

Si prevede quindi che allo Stadio Olimpico il 23 febbraio 2020 si giocherà una bella partita, che merita di essere seguita non solo dai tifosi di queste due squadre, ma da tutti coloro che amano il calcio e che seguono la Serie A. Il risultato di questa sfida inoltre inciderà in maniera importante sia nella lotta alla Champions League, sia nella lotta per la permanenza in Serie A Tim.