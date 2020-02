Tivoli. Bocconi avvelenati nei giardini privati, l'allarme Protezione animali

L'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali avverte i cittadini perché sono già diversi i casi di animali intossicati, a Tivoli, in provincia di Roma, da bocconcini avvelenati che qualcuno sta spargendo nei giardini, per colpire e uccidere animali domestici. Il caso è stato segnalato più volte alla asl di zona e alle autorità competenti. Infatti, ricordiamo, è un grave reato quello di distribuire polpette avvelenate, un reato perseguibile penalmente oltre che una crudeltà inaudita. Inoltre, i bocconi contenenenti combinazioni chimiche come topicidi o insetticidi, possono essere ingeriti o toccati da bambini piccoli, mettendo in serio pericolo la loro vita.

Ma i sospetti non finiscono qui: secondo alcuni voci della zona i piccoli pasti avvelenati servirebbero a uno scopo criminale ulteriore: sbarazzarsi dei cani, includendo quelli da guardia, per permettere a ladri e trafugatori di rubare indisturbati, mappare le case ed entrare nelle ville.

