Roma, Tiburtina. Scontro tra auto e camion, padre muore e figlio in codice rosso

Questa mattina intorno alle ore 4:50 su via Tiburtina (all'altezza del civico 1494) un violentissimo scontro tra due mezzi è stato fatale per una persona.

Padre e figlio, di origine marocchina, viaggiavano in auto quando un camion li ha travolti uccidendo il padre, 47 anni. Il figlio, 28enne, è stato ricoverato in codice rosso. Il conducente del camion, invece, non ha riportato ferite. La dinamica non è ancora chiara agli inquirenti, se possa essere un stato un colpo di sonno o altro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco impegnati ad estrarre il ragazzo dalle lamiere dell'autovettura accartocciata dall'impatto. Si attendono ora notizie sulle sue condizioni.

